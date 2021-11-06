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Yozgatspor Çayıralan’ı gözüne kestirdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor yarın Bozok Stadı dış sahasında Çayıralan Esnafspor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:31
Yozgatspor Çayıralan’ı gözüne kestirdi

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, geçtiğimiz hafta yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmamasından dolayı Ankara DSİspor ile oynayacakları müsabakanın tatil edildiğini bu nedenle de müsabaka oynayamadıklarını söyledi. Bu nedenle Lige Çayıralan Esnafspor ile oynayacakları müsabakayla başlayacaklarını altını çizen Dündar, ‘’Kendi memleketimizin takımı olan Çayıralan Esnafspor ile yarın karşı karşıya geleceğiz. Rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz. Bu sezon ilk defa kendi taraftarımızın karşısına çıkacağız ve bunun için de çok heyecanlıyız. Taraftarlarımıza güzel bir Yozgatspor izletmek ve alacağımız galibiyeti de onlara hediye etmek istiyoruz. Yozgatspor’un her zaman bir hedefi olmuştur ve bu sezonda hedefimiz zirveye oynamaktır. İmkanlar ölçüsünde kurduğumuz takım ile bu hafta sahadan üç puan ile ayrılırsak bundan sonraki haftalarda da geresini getiririz ve sezon sonunda da şampiyonluk turu atarız’’ dedi. 

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