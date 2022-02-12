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Yozgatspor Çayıralan deplasmanında

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın Çayıralan İlçe Stadında saat 14.00’da Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya gelecek.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:18
Yozgatspor Çayıralan deplasmanında

Ligin ilk devresinde 2-2 berabere kaldığı rakibini yarın deplasmanda yenmek isteyen kırmızı siyahlı ekip, zirve yarışından kopmak istemiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, yarın deplasmanda Çayıralan Esnafspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Aynı ilin iki takımının karşılaşmasında her şeyden önce dostluğun kazanmasını dilediklerini vurgulayan Özkan, ‘’Çayıralan Esnafspor ligin güçlü ekiplerinden birisi. Onlar Ligin ikinci yarısında ilk müsabakalarını bizimle oynayacaklar. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak isteyen rakibimiz karşısında biz de galip gelerek hem galibiyet serimizi, hem de zirve yarışına devam etmek istiyoruz. İki takım açısından da zor geçecek olan bu mücadeleden bizim galip ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında iyi bir ekip oluşturduk ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımız takımımıza çabuk adapte oldular. Uyum sorununu çabuk aştığımız düşünüyorum. Ligin ikinci yarısına Ankara DSİspor galibiyeti ile başladık. Bizim galip geldiğimiz haftada ise bizimle birlikte zirve yarışı içerisinde olan Keçiören Belediye Bağlumspor ile Ankara TKİspor takımları puan kaybedince aldığımız üç puan çok büyük anlam ifade etti. Altın değerinde kazandığımız bu üç puanın değer kazanması için yarın mutlaka Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız gerekiyor. Artık bizim için bütün müsabakalar final niteliğinde ve bütün müsabakalarımızı da kazanarak grubumuzu zirvede tamamlayacağız’’ dedi. 

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