Yozgatspor Çarşambaspor karşısında

Ligde üst üste aldığı mağlubiyetler ile dibe vuran ve taraftarını üzen kırmızı siyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası Birinci Turunda güçlü rakibini yenerek hem moral bulmak hem de taraftarlarını bir nebze olsun mutlu etmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Cumartesi günü Ceyhanspor ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını bu zor müsabakanın hemen akabinde ise bugün Çarşambaspor ile Türkiye kupası müsabakasında karşı karşıya geleceklerini söyledi. Artık kötü gidişata bir dur deyip, moral bulmak istediklerin dile getiren Tinel, ‘Çarşambaspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum. Sahada iyi mücadele ediyoruz ancak gol yollarında zorlanıyoruz. İnşallah Çarşambaspor ile oynayacağımız müsabakada bu sorunu da çözmüş olacağız’’ dedi.