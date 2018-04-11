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Yozgatspor çalışmalara başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’e devam etmek isteyen Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ile Pazar günü oynayacağı baraj maçının hazırlıklarına başladı.

Yozgatspor çalışmalara başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’e devam etmek isteyen Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ile Pazar günü oynayacağı baraj maçının hazırlıklarına başladı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor çalışmalara başladı

Kayseri Şekerspor ile oynanan müsabakanın ardından teknik direktör Aydın Yavuz tarafından bir günlük izin verilen Yozgatsporlu oyuncular dün kendi tesislerinde toplanarak Bozok stadında Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladılar. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, uzun bir lig maratonunu geride bıraktıklarını ligin son haftasına kadar da şampiyonluğu kovaladıklarını söyledi. Artık ligin geride kaldığını şuanda Sorgun Belediyespor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Yavuz, ‘’Artık lig geride kaldı. Şuanda itibariyle Sorgun Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya odaklanmamız gerekiyor. Her iki takımın da kaderi Pazar günü oynanacak olan 90 dakikaya bağlı olacak. Yenilen takım Bölgesel Amatör Lig umutlarını kaybedecek. Bu nedenle biz bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Bunun için de çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibimizi yenip Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’e devam edeceğimize inanıyorum’’ dedi.

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