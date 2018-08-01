Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96952
ALTIN
193.388
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4494
EURO
5.7438

Yozgatspor Çalışıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgatspor Çalışıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
18 Okunma
Yozgatspor Çalışıyor

Dünü de tek idman yaparak geçiren kırımız siyahlı ekip güç depolamaya çalışıyor. Yozgatspor teknik direktör İbrahim Baş, Yozgat kampında yaklaşık 3-4 gündür çalıştıklarını ve bu çalışmaların iyi sürdüğünü söyledi. Kondisyon ağırlıklı yaptıkları antrenmanlarda oyuncuların durumlarının her geçen gün daha da güzele gittiğini dile getiren Baş, ‘’Takımız ile yoğun bir çalışma içerisine girdik. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mültecilere değerler eğitimi
Mültecilere değerler eğitimi
BOZOK STADI DENETLENDi
BOZOK STADI DENETLENDi
Yetenekli sporcular Antrenmanda
Yetenekli sporcular Antrenmanda
YARIŞ ATLARI YOZGATLI
YARIŞ ATLARI YOZGATLI
Sağlıklı yaşam için koşuyorlar
Sağlıklı yaşam için koşuyorlar
Yahya Ünal Tarım Kredi’de
Yahya Ünal Tarım Kredi’de

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim