Yozgatspor Çalışıyor

Dünü de tek idman yaparak geçiren kırımız siyahlı ekip güç depolamaya çalışıyor. Yozgatspor teknik direktör İbrahim Baş, Yozgat kampında yaklaşık 3-4 gündür çalıştıklarını ve bu çalışmaların iyi sürdüğünü söyledi. Kondisyon ağırlıklı yaptıkları antrenmanlarda oyuncuların durumlarının her geçen gün daha da güzele gittiğini dile getiren Baş, ‘’Takımız ile yoğun bir çalışma içerisine girdik. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz’’ dedi.