Yozgatspor çalışıyor

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında yoğun bir şekilde çalışan kırmızı siyahlı ekip, önümüzdeki hafta konuk edecekleri güçlü rakiplerini yenerek ligdeki çıkışlarını sürdürmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Maç gününe kadar yoğun tempoda antrenman yapacaklarını dile getiren genç teknik adam Nihat Tinel, konuk edecekleri Darıca Gençlerbirliği takımını yenerek çıkışlarını sürdüreceklerine inandığını söyledi. Ligde kötü günlerin artık geride kaldığını düşündüğünü vurgulayan Tinel, ‘’Artık önümüze bakıyoruz. Bir hafta sonra çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Darıca Gençlerbirliği takımı ile Yozgat’ta karşı karşıya geleceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Darıca karşısında oyuncularım sahada kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve üç puanı alan tarafta biz olacağız. Bunun için çalışıyoruz’’ dedi.