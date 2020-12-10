Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1350
ALTIN
462.706
DOLAR
7.8245
STERLİN
10.4860
EURO
9.4499

Yozgatspor çalışıyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde sürdürüyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:21
Yozgatspor çalışıyor

 Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında yoğun bir şekilde çalışan kırmızı siyahlı ekip, önümüzdeki hafta konuk edecekleri güçlü rakiplerini yenerek ligdeki çıkışlarını sürdürmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Darıca Gençlerbirliği takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Maç gününe kadar yoğun tempoda antrenman yapacaklarını dile getiren genç teknik adam Nihat Tinel, konuk edecekleri Darıca Gençlerbirliği takımını yenerek çıkışlarını sürdüreceklerine inandığını söyledi. Ligde kötü günlerin artık geride kaldığını düşündüğünü vurgulayan Tinel, ‘’Artık önümüze bakıyoruz. Bir hafta sonra çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Darıca Gençlerbirliği takımı ile Yozgat’ta karşı karşıya geleceğiz. Ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Darıca karşısında oyuncularım sahada kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır ve üç puanı alan tarafta biz olacağız. Bunun için çalışıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor çalışıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar istanbul yolcusu
Kızlar istanbul yolcusu
Sorgun Belediyespor üzgün
Sorgun Belediyespor üzgün
Online kemer sınavı yapıldı
Online kemer sınavı yapıldı
Sorgun evinde kayıp
Sorgun evinde kayıp
Kızlar Mudanya’yı gözüne kestirdi
Kızlar Mudanya’yı gözüne kestirdi
Yozgatspor Darıca’ya bileniyor
Yozgatspor Darıca’ya bileniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim