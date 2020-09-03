Yozgatspor çalışıyor

Günde çift antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip, kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında teknik ve taktik çalışmalar yapıyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, ligin başlamasına az bir süre kala teknik ve taktik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren genç çalıştırıcı, ‘’Lig başlayana kadar takımımız tam manasıyla hazır hale gelecek. Lig başlamadan önce birkaç tane takım ile hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. Görüştüğümüz takımlar var. Uygun olan takımlar ile ya Yozgat’ta yada anlaştığımız takımın sahasında hazırlık müsabakası oynayacağız. Oynayacağımız hazırlık müsabakaları bizim eksiklerimizi görmemize daha da çok yardımcı olacak. Transferini gerçekleştirdiğimiz oyuncular aramıza katılıyorlar ve sezon öncesi kampımızdaki yerlerini alıyorlar. Yeni oyuncuların sezon öncesi kampına katılmaları uyum sorunlarını minimuma indirmeleri demektir. Lig başlayana kadar hazır hale geleceğiz ve takımımızın üst sıraları zorlayacağına inanıyorum’’ dedi.