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Yozgatspor bugün toplanıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası birinci turunda Aksaray Belediyespor’u penaltı atışları sonrasında mağlup ederek bir üst tura yükselme başarısı gösteren Yozgatsporlu oyunculara teknik direktör Fatih Kavlak tarafından bir günlük izin verildi.

Yozgatspor bugün toplanıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası birinci turunda Aksaray Belediyespor’u penaltı atışları sonrasında mağlup ederek bir üst tura yükselme başarısı gösteren Yozgatsporlu oyunculara teknik direktör Fatih Kavlak tarafından bir günlük izin verildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Yozgatspor bugün toplanıyor

İzin süreleri bugün biten kırmızı siyahlı oyuncular Yozgatspor tesislerinde toplanacak. Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde ligin ilk haftasında oynayacakları Osmaniyespor müsabakasının hazırlıklarına başlayacaklar.

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