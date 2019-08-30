Yozgatspor bugün toplanıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası birinci turunda Aksaray Belediyespor’u penaltı atışları sonrasında mağlup ederek bir üst tura yükselme başarısı gösteren Yozgatsporlu oyunculara teknik direktör Fatih Kavlak tarafından bir günlük izin verildi.