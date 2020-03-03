Yozgatspor bugün toplanıyor

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bir günlük iznin ardından bugün kendi tesislerinde toplanarak hafta sonu Somaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayacak. Deplasmanda Halide Edip Adıvarspor ile oynadığı müsabaka sonrasında teknik direktör Cemal Çıldır tarafından bir günlük izin verilen kırmızı siyahlı ekip, bugün kendi tesislerinde toplanacak. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında haftanın ilk antrenmanını yapacak olan kırmızı siyahlı ekibin tam kadro olarak çalışma yapması bekleniyor.