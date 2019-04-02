Yozgatspor bugün top başı yapıyor

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bir haftalık seçi izninin ardından bugün itibariyle takımımın toplanıp hazırlıklara başlayacağını söyledi. Bir hafta boyunca yoğun lig maratonunun stresinde uzak kafalarını dinleme şansı bulan oyuncularının lige daha iyi hazırlanacağına inandığını dile getiren Baş, ‘’Lige verilen bu ara bize ilaç gibi geldi. Takımız iyi bir dinlenme fırsatı buldu. Şimdi bugünden itibaren lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Turhalspor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp bir haftalığına ertelediğimiz şampiyonluk turunu atmak istiyoruz’’ dedi.