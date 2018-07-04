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Yozgatspor bu liglerin üstündedir

YOZGATSPOR teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor’un potansiyel ve kurumsal yapı olarak BAL Ligi’nin çok üstündeki ligleri hak ettiğini söyledi.

Yozgatspor bu liglerin üstündedir

YOZGATSPOR teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor’un potansiyel ve kurumsal yapı olarak BAL Ligi’nin çok üstündeki ligleri hak ettiğini söyledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor bu liglerin üstündedir

Yozgatspor yönetimiyle masaya oturan ve imza atan yeni teknik direktör İbrahim Baş, başarı ve başarısızlıkların geride kaldığını, yeni sezonda herkesin özlediği başarıya koşacaklarını belirtti.
Teknik Direktör Baş, “Yeni başarıya imza atmanın ve kenetlenmenin, belirli bir noktada bu işin üstesinden gelmenin zamanı geldiği için imza atıyoruz” dedi.
İbrahim Baş, tüm camia ile birlikte bu işin üstesinden geleceklerine inandığını belirterek, “Bu yüzden hepimiz için hayırlı olsun. Her türlü çalışmamızı sizinle paylaşacağız. Bu iş belli insanların ilgilendiği bir iş değil, herkesin bu işin içinde kendisini görmesi gerekiyor, basın da bu anlamda hepimiz için çok önemli. Sizden bu konuda çok ciddi destek bekliyorum. Başarıda herkesin imzası olması lazım” diye konuştu.
Öte yandan İbrahim Baş birlikte çalışacağı ekip arkadaşlarının isimlerini de paylaştı. Bu çerçevede takımın yardımcı hocalığını Kemal Kanatvarlı,  kaleci antrenörlüğünü Hasan Sarıkaya, analiz antrenörlüğünü ise Tahsin Narçiçek’in yapacağı bildirildi.
 

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