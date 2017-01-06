Yozgatspor bu gün toplanıyor

Yaklaşık 10 gündür Antalya’da teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde devre arası kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra üç günlük izin kullanan kırmızı siyahlı oyuncular bu gün kendi tesislerinde toplanarak Nevşehir maçı hazırlıklarına başlayacaklar.

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, Antalya’da 10 gün süren devre arası kamp çalışmalarının kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi. 10 günlük kamp dönemi boyuncu 3 hazırlık müsabakası oynadıklarını dile getiren Dündar, ‘’Oynadığımız bu üç hazırlık müsabakası bizim için çok verimli oldu. Takımımızın eksik yönlerini daha iyi görme fırsatı bulduk ve antrenmanlarımızı yönde yoğunlaştırdık. Ligin ikinci yarısında inşallah taraftarımıza daha iyi bir Yozgatspor izleteceğiz’’ dedi.



10 günlük Antalya kampı sonrasında oyuncularına izin verdiğini hatırlatan Dündar,



‘’Salı günü biten kamp çalışmamız sonrasında oyuncularımıza izin verdik. Bu gün kendi tesislerimizde toplanarak artık lige hazırlanacağız. Ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında zorlu bir deplasmana çıkacağız. Nevşehirspor ile karşılaşacağımız bu müsabakayı mutlaka kazanmamız lazım. İnşallah Nevşehir maçı ile başlayacak olan çıkışımız ligin son haftasına kadar sürecektir. Ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz. Biz ligin ikinci yarısını namağlup tamamlarsak rakiplerimiz de mutlaka puan kaybedecektir. Ligin ikinci yarısı ilk yarıdan daha zor geçecek. Zirve mücadelesi veren takımlar da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlarda kadrolarına yeni oyuncular alarak güçlendirdiler. Bu nedenle ligin ikinci yarısı bütün takımlar için çok zor geçecek. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp, puan kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım olarak ta bunu yapabilecek güce sahibiz. Ligin ilk yarısında çok şanssız mağlubiyetler alan takımım ligin ikinci yarısında bu mağlubiyetleri mutlaka telafi edecektir. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz ve hepsi özveriyle kalan haflarda ellerinden geleni yapacaklardır. Lider ile aramızda 10 puanlık bir fark var. Uzun lig maratonunda bu puan farkı kapatılmayacak bir fark değil. Biz ligin ikinci yarısında elimizden gelenin en iyisini yapalım, bütün maçlarımızı kazanalım sonrasında da Allah kerim, ne olur, ne biter bilemeyiz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur ve sezon sonunda şampiyon oluruz, üç yıllık özlemi gideririz’’ diye konuştu.