Yozgatspor Bolu yolcusu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Yozgatspor ile Akşehirspor arasında oynanacak olan müsabakanın yerinin Pazar günü Bolu olarak belirlenmesinin ardından Yozgatspor yönetimi tarafından Bolu’da ayarlanan otele bugün gidecek olan kırmızı siyahlı ekip yarın ise Bolu’da ilk antrenmanını yapacak. Daha sonra müsabakanın oynanacağı Bolu Atatürk stadında taktik antrenman yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, Cumartesi günü Akşehirspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacaklar.