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Yozgatspor Bolu yolcusu

YOZGATSPOR Akşehirspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off ikinci kademe müsabakasını oynamak için bugün Bolu’ya hareket edecek.

Yozgatspor Bolu yolcusu

YOZGATSPOR Akşehirspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off ikinci kademe müsabakasını oynamak için bugün Bolu’ya hareket edecek.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgatspor Bolu yolcusu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Yozgatspor ile Akşehirspor arasında oynanacak olan müsabakanın yerinin Pazar günü Bolu olarak belirlenmesinin ardından Yozgatspor yönetimi tarafından Bolu’da ayarlanan otele bugün gidecek olan kırmızı siyahlı ekip yarın ise Bolu’da ilk antrenmanını yapacak. Daha sonra müsabakanın oynanacağı Bolu Atatürk stadında taktik antrenman yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, Cumartesi günü Akşehirspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacaklar.

Son Güncelleme: 07.05.2019 16:57
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