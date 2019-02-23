YOZGATSPOR BEKLEMEDE

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın en yakın takipçilerinden biri olan Ünyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren Ünyespor karşısında mutlak üç puan almaları gerektiğini bildiklerin dile getiren Baş, ‘’Geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bugüne kadar bu müsabaka için çalışıyoruz. Rakibimiz ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Hedefimize ulaşmak için bu güçlü rakibimizi yenmemiz gerekiyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda Ünyespor’u yenmeyi bayardık. Şimdi kendi sahamızda seyircilerimizin de desteğini arkamıza alarak sahadan üç puan ile ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi.