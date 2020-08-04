YOZGATSPOR BEKLEMEDE

TFF 3'üncü Ligi'nde mücadelesini sürdürecek olan Yozgatspor, yeni sezon hazırlıklarına bu hafta sonuna kadar yapacağı görüşmelerin ardından hız verecek. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan'ın teknik direktör konusunda ilk görüşmeyi, ligin ikinci yarısında gelip, başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Cema Çıldır ile yapacağı öğrenildi. Başkan Arslan'ın yapacağı bu görüşmenin ardından teknik direktör Cemal Çıldır ile 'devam' veya 'tamam' karırı alınıp, yeni szon ile ilgili planlama yapılacak. Öncelikle iç transfer konusunu çözmek isteyen kırmızı siyahlılar, teknik direktörün vereceği rapor doğrultusunda dış transfere yönelecek. Bu arada mali yönden de destek arayan kırmızı siyahlılar, verilecek mali destek ve sözleri değerlendirip, hedefini de netleştirecek. Geçtiğimiz sezon Lig mücadelesine sınırlı bütçe ve sorunlarla başlayan kırmızı siyahlılar, ilk devre sonuna kadar ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Küme düşme potasına kadar inen kırmızı siyahlılar, bu sezon aynı sorunu ve sıkıntıları yaşamamak için deyim yerinde ise yoğundu bile üfleyerek içmeye başladı. Yozgatspor'da yeni sezona yönelik çalışmaların bu haftadan itibaren hız kazanacağı, önümüzdeki haftadan itibaren hareketlenmesi bekleniyor.