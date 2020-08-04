Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1127
ALTIN
442.229
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.0978
EURO
8.1794

YOZGATSPOR BEKLEMEDE

TFF 3'üncü Ligi'nde mücadele verecek olan Yozgatspor'da yönetim öncelikle teknik direktör konusunu çözümleyip, ardından da iç transferi bitirebilmenin hesaplarını yapıyor. Başkan Kazım Arslan, teknik direktör Cemal Çıldır ile bu hafta sonuna kadar bir görüşme yaparak, fikrini alması bekleniyor. Yönetim, Çıldır ile yapılacak görüşmenin ardından toplanıp, 'tamam' veya 'devam' noktasında kararını netleştirecek.

04 Ağustos 2020 Salı 00:18
YOZGATSPOR BEKLEMEDE

TFF 3'üncü Ligi'nde mücadelesini sürdürecek olan Yozgatspor, yeni sezon hazırlıklarına bu hafta sonuna kadar yapacağı görüşmelerin ardından hız verecek. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan'ın teknik direktör konusunda ilk görüşmeyi, ligin ikinci yarısında gelip, başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Cema Çıldır ile yapacağı öğrenildi. Başkan Arslan'ın yapacağı bu görüşmenin ardından teknik direktör Cemal Çıldır ile 'devam' veya 'tamam' karırı alınıp, yeni szon ile ilgili planlama yapılacak. Öncelikle iç transfer konusunu çözmek isteyen kırmızı siyahlılar, teknik direktörün vereceği rapor doğrultusunda dış transfere yönelecek.  Bu arada mali yönden de destek arayan kırmızı siyahlılar, verilecek mali destek ve sözleri değerlendirip, hedefini de netleştirecek. Geçtiğimiz sezon Lig mücadelesine sınırlı bütçe ve sorunlarla başlayan kırmızı siyahlılar, ilk devre sonuna kadar ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Küme düşme potasına kadar inen kırmızı siyahlılar, bu sezon aynı sorunu ve sıkıntıları yaşamamak için deyim yerinde ise yoğundu bile üfleyerek içmeye başladı. Yozgatspor'da yeni sezona yönelik çalışmaların bu haftadan itibaren hız kazanacağı, önümüzdeki haftadan itibaren hareketlenmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
YOZGATSPOR BEKLEMEDE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miniklere bisiklet
Miniklere bisiklet
Milli oyuncu Sorgun’da
Milli oyuncu Sorgun’da
Sorgun Belediye toplandı
Sorgun Belediye toplandı
Bayram izni verildi
Bayram izni verildi
Bektaş güven tazeledi
Bektaş güven tazeledi
Hedefi Büyük
Hedefi Büyük
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim