Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113612
ALTIN
383.666
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4581
EURO
7.6699

Yozgatspor beklemede

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor ligler konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı kararı bekliyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 01:20
Yozgatspor beklemede

Kulüpler birliğinin geçtiğimiz hafta içerisinde liglerin oynanmasını istemedikleri yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna müracaat etmelerinin ardından İkinci Lig ve Üçüncü Lig’de belirsizlik hakim olmaya başladı. İkinci ve Üçüncü liglerde mücadele eden takımlar Federasyon’un alacağı kararı beklerken Yozgatspor ise Pazartesi gününe kadar Federasyon’un açıklama yapmasını açıklama yapılmaması durumunda ise hafta içerisinde takımı toplamayı planlıyor. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, lig hazırlıklarına başlamak için geç kaldıklarını ancak federasyondaki belirsizliğin devam etmesinden dolayı da bir türlü takımı toplayamadıklarını söyledi. Federasyon’un alacağı karara göre takımı toplamak istediklerinin altını çizen Çıldır, ‘’Hem takımımızın mali durumunu düşünerek, hem de futbolcularımızın durumunu düşünerek Kulüp Başkanımız Kazım Arslan ile bir görüşme yaptık ve takımı pazartesi gününden sonra toplama kararı aldık. Pazartesi gününe kadar Türkiye Futbol Federasyon’undan bir açıklama yapılmaması durumunda yavaş yavaş oyuncularımızı Yozgat’a davet etmeye başlayacağız’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGATSPOR BEKLEMEDE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun Belediyespor’da toplu imza
Sorgun Belediyespor’da toplu imza
Biri attı diğeri tutamadı
Biri attı diğeri tutamadı
Başer dış sahayı inceledi
Başer dış sahayı inceledi
TESiSLERDE NORMALLEŞME
TESiSLERDE NORMALLEŞME
Kızlara Tebrik yağıyor
Kızlara Tebrik yağıyor
Voleybol takımına destek
Voleybol takımına destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim