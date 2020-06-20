Yozgatspor beklemede

Kulüpler birliğinin geçtiğimiz hafta içerisinde liglerin oynanmasını istemedikleri yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna müracaat etmelerinin ardından İkinci Lig ve Üçüncü Lig’de belirsizlik hakim olmaya başladı. İkinci ve Üçüncü liglerde mücadele eden takımlar Federasyon’un alacağı kararı beklerken Yozgatspor ise Pazartesi gününe kadar Federasyon’un açıklama yapmasını açıklama yapılmaması durumunda ise hafta içerisinde takımı toplamayı planlıyor. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, lig hazırlıklarına başlamak için geç kaldıklarını ancak federasyondaki belirsizliğin devam etmesinden dolayı da bir türlü takımı toplayamadıklarını söyledi. Federasyon’un alacağı karara göre takımı toplamak istediklerinin altını çizen Çıldır, ‘’Hem takımımızın mali durumunu düşünerek, hem de futbolcularımızın durumunu düşünerek Kulüp Başkanımız Kazım Arslan ile bir görüşme yaptık ve takımı pazartesi gününden sonra toplama kararı aldık. Pazartesi gününe kadar Türkiye Futbol Federasyon’undan bir açıklama yapılmaması durumunda yavaş yavaş oyuncularımızı Yozgat’a davet etmeye başlayacağız’’ dedi.