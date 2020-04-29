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YOZGATSPOR BEKLEMEDE

Kırmızı siyahlılar, korona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen aranın ne zaman biteceği konusunda Futbol Federasyonu tarafından bir karara varılmasını istiyor. Kulüp tesislerinde, karar açıklandığında hazırlıksız yakalanmamak için hazırlıklara başlanıldı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:11
YOZGATSPOR BEKLEMEDE

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grupta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktör Cemal Çıldır, federasyondan resmi bir açıklama beklediklerini söyledi. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır Korona Virüsün biran önce dünya üzerinden gidip hayatın normale dönmesini beklediklerini ifade etti. Şuanda liglerin başlaması ile alakalı olarak kesin bir tarihin bulunmadığını dile getiren Çıldır, ‘’Yaptığımız görüşmeler ve aldığımız bilgiler doğrultusunda kulüpler birliğinin liglerin 13 Haziran tarihinde başlaması yönünde bir karar aldığını öğrendik. Ancak resmi bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyon’undan 30 Nisan tarihinde yada Mayısın ilk haftasında ligler ile alakalı olarak bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Resmi açıklama yapıldıktan sonra takımımızın toplanma tarihini belirleyeceğiz. Ancak duyumlar doğrultusunda ligler 13 Haziran tarihinde başlaması durumunda Mayıs ayının ilk iki haftasında toplanarak hazırlıklara başlamak istiyoruz. Bilindiği üzere şuanda virüs tedbirleri kapsamında seyahatlerde iptal edildi. Bu nedenle bizler B planını, C planını hazırladık. Yapılacak olan bir resmi açıklamanın ardından hazırladığımız B ve C planını devreye sokacağız. Liglere hazırlanmamız için bizlere en az 1 ay süre verilmesi gerekiyor. Oyuncularımız uzun süredir futboldan uzak kaldılar ve evlerinden çıkmıyorlar. Birçoğu büyük şehirlerde olduğu için sokağa çıkma yasakları var bu nedenle de evlerinden çıkamıyorlar. Oyuncularımıza evlerinde kaldıkları süre zarfında bazı antrenman programları verdik ve bu programı uyguluyorlar. Ancak lig başlamadan önce bizlere en az 1 ay hazırlık süresi verirlerse liglere daha iyi hazırlanırız. Şuanda net bir durum yok ama federasyonun yapacağı açıklamayı bekliyoruz’’ dedi. 

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YOZGATSPOR BEKLEMEDE
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