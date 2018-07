Yozgatspor Baş’a emanet

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan ile teknik direktör İbrahim Baş dün sözleşme imzaladıYozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, geniş çaplı teknik heyet arayışına girdiklerini ve yaklaşık 8 isim üzerinde görüşme ve istişare yaptıklarını belirtti.

Yapılan görüşme ve istişare neticesinde rapor hazırlandığını söyleyen Başkan Arslan, “Neticede değerli hocamız İbrahim Baş’ı Yozgat’a davet ettik ve kendisiyle her konu ve detayda anlaştık” dedi.

Başkan Arslan, yeni teknik patronun kariyerinde üçüncü lig ve bal liglerinde şampiyonluklar bulunduğuna dikkat çekerek “Hocam son olarak Artvin Hopa Spor’u şampiyon ederek üçüncü lige çıkarmıştı. Biz de birlikte şampiyonluğu yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Arslan, Yozgatspor camiasına da çağrıda bulundu. Kulüp Başkanı Arslan camiadan beklentilerini sıralayarak “Artık birbirimize kenetlenerek huzur içinde bir sezon geçirmek istiyoruz. Başarımıza katkı sunsunlar. Bundan sonraki her türlü tartışmanın bitmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Arslan, bundan sonraki süreçte tek tartışma konusunun Yozgatspor’un şampiyonluğu üzerine olabileceğini vurgulayarak, “İnşallah ligde yine fırtınalar estireceğiz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM BAŞ KİMDİR?

İbrahim Baş Turgutluspor’da görev aldığı 1993-2014 yılları arasında 8 sezon alt yapıda görev aldı. Diğer sezonlarda ise 3. Lig ve 2.ligde teknik direktör olarak çalıştı. Turgutluspor’a 2 kez 3.lig şampiyonluğu 1 kez ise Play Off müsabakalarına katılım başarısı gösterdi.

Teknik Direktör Baş, 2016-2017 sezonu Bal Ligi 3. Grupta Iğdır Arasspor’da görev alarak, averaj farkıyla lig ikinciliğiyle sezonu bitirdi. 2017-2018 sezonunda ise Bal Ligi 3. Grup takımlarından Artvin Hopaspor’u çalıştırdı ve şampiyon etti.