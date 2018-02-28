YOZGATSPOR, BAŞA DÖNECEK!

Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün’e Anadolu’nun ilk futbol takımı olan Yozgat Lisesi’nin kuruluşunda giydiği formasını hediye etti.

Karaca, tarihi bir öneme sahip olan Yozgat Lisesi bünyesinde 1910 yılında kurulan futbol takımı, oyuncularının 1914 yılında Çanakkale savaşına gönüllü olarak gitmeleri sonucunda faaliyetlerini durdurduğu belirti.

Karaca, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlardan sonra Anadolu’da kurulan ilk futbol takımlarından birisinin de Yozgat Lisesi bünyesinde ‘Sultani Futbol Takımı’ adıyla kurulduğunu, bu takımın aynı isim ve forma ile yeniden kurulması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Karaca’nın verdiği formayı teslim alan Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, ‘Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Yozgat’ın temsilcisi Yozgatspor, bu hafta maçını seyircisiz oynayacak. Daha sonra deplasmana çıkacak.

Sonrasında ise ligin iddialı ekiplerinden Aksaray Belediyespor’u ağırlayacağız. Bu maçta Yozgatspor, Yozgat’ın ilk futbol takımının giydiği forma ile çıkacaktır’ dedi.