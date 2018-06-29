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YOZGATSPOR BARAN iLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’da pazartesi günü itibariyle başlayan yoğun mesai halen devam ediyor.

YOZGATSPOR BARAN iLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’da pazartesi günü itibariyle başlayan yoğun mesai halen devam ediyor.

29 Haziran 2018 Cuma 07:00
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YOZGATSPOR BARAN iLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Yönetim oluştuktan sonra teknik direktör arayışına giren kırmızı siyahlı yönetimin ilk olarak Nihat Baran ile masaya oturduğu, ancak maddi konuda anlaşma sağlanamadı ileri sürüldü. Bölgesel Amatörün Sesi adıyla Facebook üzerinden yayın yapan sitede ’Yozgatspor teknik direktörlük için Nihat Baran ile bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak ücrette anlaşamadıkları nedeniyle anlaşma sağlanamamıştır’’ denildi. 
Büyük ölçüde sezonu tamamlamadan kulüp ile ilişiğini kesen ve çok fazla bir başarısı bulunmayan bir teknik adam ile görüşmelere başlayan kırmızı siyahlılar kafalarda da soru işareti bıraktı. Maçkolik’in verilerine göre, Tavşanlı Linyitspor ve Türk Metal Kırıkkalespor ile birer maça çıkan, Bucak Belediye Ağuzhanspor ile 27, MKE Kırıkkalespor ile 20, Beyazıtspor ile 19, Ispartaspor ile 17, Gümüşhanespor ile ise 9 müsabakaya çıkan Baran, kariyerinde toplam 94 müsabaka bir takımın başında çıkmış. Bu 94 müsabakadan yönettiği takımlar 49 galibiyet, 14 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldığı öğrenildi. 

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