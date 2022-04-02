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Yozgatspor Bağlum’u bekliyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın Keçiören Belediye Bağlumspor ile karşı karşıya gelecek.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:03
Yozgatspor Bağlum’u bekliyor

Bozok Stadı dış sahasında oynanacak olan müsabaka 14.00’da başlayacak. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, yarın konuk edecekleri Keçiören Belediye Bağlumspor’u yenerek zirve iddialarını devam ettirmek istediklerini söyledi. Ligin bitimine iki hafta kaldığını ve iki hafta sonunda zirvedeki takımın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Özkan, ‘’Yarın Keçiören Belediye Bağlumspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Ligde geçtiğimiz hafta hiç beklemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Ancak bu ligde bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçteler. Biz yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Keçiören Belediye Bağlumspor’u yeneceğimize inancım tam. Biz üç puanı aldıktan sonra Osmancık Belediyespor’un Yeşil Kamanspor karşısında, Ankara TKİspor’un ise Sorgun Belediyespor karşısında puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu hafta her şey bizim istediğimiz gibi tamamlanırsan önümüzdeki hafta sonu ligi zirvede tamamlarız ve Play-Off’lara giden taraf biz oluruz’’ dedi. 

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