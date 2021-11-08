YOZGATSPOR ATTI, YATTI

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden iki Yozgat’ın takımı Yozgatspor ile Çayıralan Esnafspor Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya geldi.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Çayıralan Esnaftspor ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına karşılık ikinci yarıda ortaya koyduğu futbol ile 2-2’lik skoru yakaladı, atamadığı yüzde yüzlük pozisyonlar ile de galibiyeti kaçıran taraf oldu. Müsabakaya hızlı başlayan Yozgatspor, 12’inci dakikada Bayram Ekrek’in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 18’inci dakikada Çayıralan Esnafspor kontra atağında Furkan Nurettin Kayan’ın şutu kalecide kaldı. 20’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Çayıralan Esnafspor ceza alanında topla buluşan Bayram Ekrek Sami Meydan’ın müdahalesi ile yerde kalınca müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan kaptan Muharrem Kaya takımını 1-0 öne geçirdi. 25’inci dakikada Yozgatspor atağında Çayıralan Esnafspor ceza sahasına gönderilen topu Muharrem Kaya indirdi, topla buluşan Yiğit Türkmen önce düzledi sonra sert vurdu meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 2-0. Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan konuk ekip Çayıralan Esnafspor üst üste geliştirdiği ataklar ile Yozgatspor kalesinde gol aradı. 54’üncü Çayıralan Esnafspor’un kazandığı serbest vuruşu Furkan Nurettin Kayan kullandı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği top Yozgatspor kalecisinde kaldı. 59’uncu dakikada Çayıralan Esnafspor’da topla buluşan Burak Temel Yozgatspor kalecisinin önde olduğunu görünce orta sahadan aşırtma bir vuruş ile kaleye gönderdiği topu son anda Yozgatspor kalecisi kornere çeldi. Korner atışını Furkan Nurettin Kaya kullandı, bu oyuncunun ön direğe kestiği topa kafayla dokuna Necdet Can Yücel’in vuruşunda top az farkla autta çıktı. 64’üncü dakikada Furkan Nurettin Kayan’ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 2-1, 72’inci dakikada Sami Meydan’ın orta sahadan vurduğu sert şutu üst direkten döndü. 74’üncü dakikada Sami Meydan’ın serbest vuruştan kaleye gönderdi top Yozgatspor defansından döndü dönen topu Enes Tomurcuk tamamladı 2-2: 77’inci dakikada Yozgatspor atağında Burak Emre Kayan’ın ceza sahası dışından sert şutu üsten az farkla auta çıktı. 82’inci dakikada Burak Emre Kayan’ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği topa iyi yükselen Orhan Uzunböyün şutu üst direkten döndü. 88’inci dakikada Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Ozan Yağcı Yozgatspor defansını çalımladıktan sonra keleci ile baş başa kaldı, genç oyuncu heyecanlanınca zor olanı yaptı ve topu farklı şekilde auta göndererek takımını mutlak golden etti. Müsabakada başka gol olmayınca iki takımda puanları 2-2’lik skor ile paylaştı.