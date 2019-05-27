Yozgatspor atkısı ile poz verdiler

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu başkanı Veysel Filiz, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve Milletvekili Yusuf Başer’e Yozgatspor atkısı hediye ettikten sonra kameralara poz verdiler.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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AVRUPA Yozgatlılar Federasyonu tarafından organize edilen Yozgatlılar Buluşması programında programa katılanlara bu sezon TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor’un atkısı hediye edildi.
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