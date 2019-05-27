Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86072
ALTIN
251.883
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7606
EURO
6.8075

Yozgatspor atkısı ile poz verdiler

AVRUPA Yozgatlılar Federasyonu tarafından organize edilen Yozgatlılar Buluşması programında programa katılanlara bu sezon TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor’un atkısı hediye edildi.

Yozgatspor atkısı ile poz verdiler

AVRUPA Yozgatlılar Federasyonu tarafından organize edilen Yozgatlılar Buluşması programında programa katılanlara bu sezon TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor’un atkısı hediye edildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
3 Okunma
Yozgatspor atkısı ile poz verdiler

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu başkanı Veysel Filiz, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve Milletvekili Yusuf Başer’e Yozgatspor atkısı hediye ettikten sonra kameralara poz verdiler. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saray'da dönüş hazırlığı
Saray'da dönüş hazırlığı
Akdağmadeni tecrübe edindi
Akdağmadeni tecrübe edindi
Diyabete dikkat çektiler
Diyabete dikkat çektiler
Yüzme Havuzuna ilgi büyük
Yüzme Havuzuna ilgi büyük
Cirit şampiyonu Yozgat’tan
Cirit şampiyonu Yozgat’tan
Amatör küme yarın oynanacak
Amatör küme yarın oynanacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim