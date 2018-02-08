Yozgatspor Arsuz’a bileniyor

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Aydın Yavuz, hafta sonu deplasamanda Arsuz Karaağaçspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Ligin alt sıralarında bulunan takımlar ile oynanan maçların her zaman çok zor olduğuna değinen tecrübeli teknik adam,

‘’Ligin alt sıralarında bulunan takımlarda oynadığınız zaman oyuncuların konsantre olmaları biraz zorlaşıyor. İster istemez de bazı oyuncuların konsantre bozukluğu sahaya yansıyor. Ama oyuncularımız Azatlıspor ile oynanan müsabakada gereken dersi aldı ve Arsuz Karaağaçspor ile oynayacağımız müsabakada aynı hataya düşmeyeceklerdir. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakiplerimize karşı nasıl oynuyorsak bu müsabakada da öyle oynayıp sahadan üç puan ile ayrılmak istiyoruz. Bizim için asıl önemli olan her zaman üç puandır. Artık bu saatten sonra final müsabakaları oynuyorsunuz ve bu final müsabakalarında güzel oyundan çok skor bizi ilgilendiriyor’’ dedi.