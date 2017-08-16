Yozgatspor arayışta

Yunus Emre Birinci’nin ardından Hürkal Eren Turan’ın da takımdan ayrılması nedeniyle, yeni sezon planları alt üst olan Teknik Direktör Memduh Fidan, takım içerisinde sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Sol kanat ve ortaya sahaya transfer istediklerini dile getiren Fidan, Yunus ve Eren’in ayrılmalarının şanssızlık olduğunu ifade etti.

FORMAYI HAK EDEN GİYECEK

Tecrübeli teknik adam, yeni sezon için yoğun bir çalışma içerisinde girdiklerini belirterek, formayı hak edenin giyeceğini kaydetti.

Futbolcuların iyi niyetli olduğunu ve antremanlarda istekleri yerine getirmeye çalıştıklarına değinen Fidan, “Kadro planlamamız 23 futbolcuydu. Aramızdan ayrılan oyuncular ve eksik gördüğümüz mevkiler için transfer gerekliliği ortaya çıktı. Bu yönde de arayışlarımıza başladık. Önümüzdeki hafta içerisinde transferi noktalamayı hedefliyoruz” dedi.