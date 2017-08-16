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Yozgatspor arayışta

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen temsilcimiz Yozgatspor’da hazırlık devam ediyor. Afyon kampını tamamladıktan sonra Yozgat’ta yeni sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı siyahlı ekipte sol kanat oyuncularının takımdan ayrılması nedeniyle arayışa girildi.

Yozgatspor arayışta

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen temsilcimiz Yozgatspor’da hazırlık devam ediyor. Afyon kampını tamamladıktan sonra Yozgat’ta yeni sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı siyahlı ekipte sol kanat oyuncularının takımdan ayrılması nedeniyle arayışa girildi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor arayışta

Yunus Emre Birinci’nin ardından  Hürkal Eren Turan’ın da takımdan ayrılması nedeniyle, yeni sezon planları alt üst olan Teknik Direktör Memduh Fidan, takım içerisinde sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
Sol kanat ve ortaya sahaya transfer istediklerini dile getiren Fidan, Yunus ve Eren’in ayrılmalarının şanssızlık olduğunu ifade etti. 
FORMAYI HAK EDEN GİYECEK
Tecrübeli teknik adam, yeni sezon için yoğun bir çalışma içerisinde girdiklerini belirterek, formayı hak edenin giyeceğini kaydetti.
Futbolcuların iyi niyetli olduğunu ve antremanlarda istekleri yerine getirmeye çalıştıklarına değinen Fidan, “Kadro planlamamız 23 futbolcuydu. Aramızdan ayrılan oyuncular ve eksik gördüğümüz mevkiler için transfer gerekliliği ortaya çıktı. Bu yönde de arayışlarımıza başladık. Önümüzdeki hafta içerisinde transferi noktalamayı hedefliyoruz” dedi.

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