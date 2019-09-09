Yozgatspor ara vermeden

Önceki gün deplasmanda Kelkit Belediyespor ile karşılaşan ve güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek gece Yozgat’a dönen kırmızı siyahlı ekip ara vermeden Altındağ Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Ziraat Türkiye Kupasında karşı karşıya geleceği Altındağ Belediyespor hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce güçlü rakibini yenerek bir üst tura çıkmak.