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Yozgatspor ara vermeden

ZİRAAT Türkiye Kupası ikinci turunda Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yozgatspor ara vermeden

ZİRAAT Türkiye Kupası ikinci turunda Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 06:54
Yozgatspor ara vermeden

Önceki gün deplasmanda Kelkit Belediyespor ile karşılaşan ve güçlü rakibini 2-1 mağlup ederek gece Yozgat’a dönen kırmızı siyahlı ekip ara vermeden Altındağ Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Ziraat Türkiye Kupasında karşı karşıya geleceği Altındağ Belediyespor hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce güçlü rakibini yenerek bir üst tura çıkmak. 

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Yozgatspor Ara Vermeden
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