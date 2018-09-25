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Yozgatspor ara vermeden

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Çankırıspor ile oynadığı müsabaka sonrasında ara vermeden dün Sinopspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Yozgatspor ara vermeden

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor Çankırıspor ile oynadığı müsabaka sonrasında ara vermeden dün Sinopspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

25 Eylül 2018 Salı 08:00
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Yozgatspor ara vermeden

Pazar günü deplasmanda Çankırıspor’u 3-1 yenerek lige güzel bir başlangıç yapan kırmızı siyahlı ekip dün kendi tesislerinde toplanarak kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında yenileme antrenmanı yaptı. Antrenman sonrasında yardımcı Antrenör Hasan Sarıkaya tarafından izin verilen kırmızı siyahlı oyuncular bugün kondisyon ağırlıklı çalışma ile Sinopspor hazırlıklarını sürdürecek. 

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