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Yozgatspor antrenmanlara başladı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor, Covit-19 testi sonuçlarının açıklanması ile birlikte antrenmanlara başladı.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:20
Yozgatspor antrenmanlara başladı

Bolu’da gerçekleştirilen kamp sırasında bazı oyuncuların hastalanması nedeniyle kampı yarıda bırakarak Yozgat’a dönen ve Şehir hastanesinde Covit-19 testi yaptıran Yozgatspor’da teknik direktör Nihat Tinel tedbirli olarak antrenmanları iptal etmişti. Dün yapılan test sonuçları açıklandıktan sonra akşam saatlerinde kırmızı siyahlı ekip lig hazırlıklarına kaldıkları yerden devam ettiler. Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı ekip ligin başlama tarihine kadar tamamen hazır olup ligin ilk haftasında Büyükçekmece Tepecikspor karşısında galip gelmek istiyor. 

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Yozgatspor Antrenmanlara Başladı
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