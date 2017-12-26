YOZGATSPOR ANTALYA YOLCUSU

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde bu gün kendi tesisleri önündeki antrenman sahasında düz koşu yapan kırmızı siyahlı ekip bu gün akşam saatlerinde Antalya’ya hareket edecek.

Yozgatspor’un teknik patronu Aydın Yavuz, takımının Pazar günü Yozgat’ta toplandığını ve iki gündür devre arası çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bu gün itibariyle Antalya’ya gireceklerini hatırlatan Yavuz, ‘’Antalya kampında hem devre arası çalışmalarımızı yaparken hem de karargah kurarak transfer çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ligin ikinci yarısı için iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Üç gündür Yozgat’ta kendi tesislerimizde düz koşu yapıyoruz. Antalya kampında ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacağız. Fırsat bulmamız durumunda da birkaç tane hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. Transfer çalışmaları ile ilgili de görüşülen oyuncular bulunuyor. Bu oyuncuları yönetimimiz en kısa sürede kadromuza katmaya çalışıyor. Umarım transferini planladığımız oyuncular Antalya kampına yetişirler’’ dedi.