Yozgatspor Ankara’ya hazırlanıyor

Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekipte hedef galibiyet. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, deplasmanda Ankara DSİ takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına pazartesi günü itibariyle başladıklarını söyledi. Her zaman liglerin ilk haftasında oynanan müsabakaların iki takım için de zor olduğuna dikkat çeken Dündar, ‘’İlk hafta müsabakalarında her takım çok zorlanırlar. biz her şeye rağmen ligin ilk haftasına galibiyet ile başlamak ve kalan haftalarda da bunu seri halinde sürdürmek istiyoruz’’ dedi.