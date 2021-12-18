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Yozgatspor Ankara’da

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı müsabaka için bugün Ankara’ya gidecek.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:55
Yozgatspor Ankara’da

Grupta zirvenin ortağı olan Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak zirvenin yeni sahibi olmayı amaçlayın kırmızı siyahlı ekip bugün Ankara’da müsabakanın oynanacağı sahada son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, yarın deplasmanda Keçiören Belediye Bağlumspor ile üç puan mücadelesi vereceklerini söyledi. Güçlü rakibi karşısında zirvenin yeni sahibi olmak ve zirve yarışından kopmamak için mutlaka galip gelmek zorunda olduklarını dile getiren Özkan, ‘’Şuanda lider Ankara TKİspor ile aynı puana sahip olan Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında mutlaka üç puan ile ayrılmak durumundayız. Zirvenin ortağı olmak için bu maçı kazanmak istiyoruz. Hafta başından bugüne kadar bu müsabaka için çok iyi çalıştık ve güçlü rakibimizi deplasmanda yeneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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