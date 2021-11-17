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Yozgatspor Ankara DSi deplasmanında

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün Altındağ Örnek Stadı sentetik sahasında Ankara DSİspor ile karşı karşıya gelecek.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:46
Yozgatspor Ankara DSi deplasmanında

 Ligin ilk haftasında Ankara’da oynanması gereken müsabaka ev sahibi Ankara DSİspor’un yeterli güvenlik önlemlerini almaması gerekçesi ile müsabaka hakemi tarafından maç tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen müsabakanın bugün yeniden oynanmasına karar verilmişti. Bugün Ankara’da DSİspor karşısına yeni teknik direktörü Polat Özkan gözetiminde çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Yozgatspor teknik sorumlusu Polat Özkan, geçtiğimiz hafta içerisinde göreve başladığını ve göreve başlar başlamaz da Ankara DSİspor ile oynayacakları müsabakaya hazırlandıklarını söyledi. Ankara DSİspor karşısında üç puanı hedeflediklerini dile getiren Özkan, ‘’Ankara deplasmanına üç puan için çıkıyoruz. Geçtiğimiz haftayı fikstür gereği maç yapmadan geçirdik. Bu benim için bir avantaj oldu. Takıma alışmam ve oyuncular ile tanışmama onlar ile daha iyi çalışma fırsatı bulmamı sağladı. Şuanda iyi bir durumdayız ve bugün Ankara DSİspor’u yeneceğimize inanıyorum. Taraftarlarımız artık bambaşka bir Yozgatspor izleyecekler. Özlenilen, beklenilen Yozgatspor’u yeniden canlandırmak için buraya geldim ve bunu da hep beraber başaracağız’’ dedi. 

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