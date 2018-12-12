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Yozgatspor Altınordu için hazırlanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, ligin ilk yarısının son haftasında konuk edeceği Altınordu Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Yozgatspor Altınordu için hazırlanıyor

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, ligin ilk yarısının son haftasında konuk edeceği Altınordu Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor Altınordu için hazırlanıyor

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışmalara başlayan kırmızı siyahlı ekip, yenileme antrenmanı ile çalışmalarına başladı. Yozgatspor teknik direktör İbrahim Baş, uzun bir lig maratonunun ardından ligin ilk yarı perdesinin hafta sonu oynanacak olan müsabakaların ardından kapanacağını söyledi. Çok zor müsabakalardan alınlarının akıyla çıktıklarını dile getiren başarılı teknik adam, ‘’Uzun lig maratonunun ardından ligin ilk yarısını Altınordu Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka ile noktalayacağız. Şuanda ilk yarıyı lider olarak bitirmeyi garantiledik ancak biz ligin ilk yarısını galibiyet ile tamamlamak istiyoruz. Bunun içinde Altınordu takımı ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanacağız’’ dedi

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