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Yozgatspor altın buldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Yozgatspor, konuk ettiği Sorgun Belediyespor’u 2-1 yenerek altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:35
Yozgatspor altın buldu

Müsabakaya kötü başlayan Yozgatspor, Sorgun Belediyespor karşısında 1-0 geriye düşmesine karşılık müsabakanın ikinci yarısında toparlanarak rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takımda kontrollü bir oyun ortaya koyarken kontra ataklar ve duran toplar ile rakip kalelerle gol aradılar. 26’ıncı dakikada Sorgun Belediyespor’un kazandığı korner atışını Selim kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa Oğuzhan Kolak dokundu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 33’üncü dakikada Yozgatspor’dan Burak Emre Kayan’ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top, Sorgun Belediyespor kalecisinde kaldı. 40’ıncı dakikada Yozgatspor’un kazandığı köşe vuruşunda Burak Emre Kayan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Muharrem Kaya’nın kafa şutunu az farkla auta çıktı. 46’ıncı dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşta Ebubekir’in ceza sahası ön çizgisi üzerinden kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı Sorgun Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda ilk yarıya nazaran biraz daha toparlanmış gözüken Yozgatspor Sorgun Belediyespor kalesinde gol ararken, defansında da açıklar verdi. Sorgun Belediyespor yakaladığı pozisyonlardan yararlanamazken, Yozgatspor kaptan Muharrem Kaya’nın ayağında bulduğu iki golle sahadan galibiyet ile ayrıldı. 55’inci dakikada sol kanatan gelişen Sorgun Belediyespor atağında İsmail Cansın orta sahadan aldığı topla Yozgatspor ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yan ağlara gönderdi, takımını mutlak golden etti. 62’inci dakikada Yozgatspor kontra atağında Orhan Uzunböy’ün ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ebubekir Eroğlu’nun kafa şutu Sorgun Belediyespor kalecisinden döndü, dönen topu Muharrem Kaya tamamladı: 1-1. 67’inci dakikada Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Selim, ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zoru başardı ve topu Yozgatspor kalecisine nişanlayınca takımını mutlak golden etti. 75’inci dakikada Muharrem Kaya ile sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında bu futbolcunun orta şut karışımı kaleye gönderdiği top kaleciden döndü dönen topu Burak Emre Kayan tamamladı, meşin yuvarlak auta çıktı. 85’inci dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor kontra atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muharrem Kaya’nın şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu; 2-1 müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip üç puanı 2-1’lik skor ile hanesine yazdırdı. 

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