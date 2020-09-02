YOZGATSPOR ALKIŞLARLA

Kırmızı siyahlı ekibin Bozok Stadındaki antrenmanını kalabalık bir taraftar topluluğu da izledi. Taraftarlar, çiftkale antrenmanında futbolcuları alkışlayarak, moral takviyesinde bulundu. Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde ikinci dönem kamp çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekip dün Bozok stadında sezonun ilk çift kale antrenmanını yaptı. Teknik direktör Nihat Tinel çift kale antrenmanda sık sık oyuncularını uyarırken ligde uygulayacağı taktiği de oyuncularına uygulattı. Tinel, bu sezon ligde ve kupada başarılı olmak adına çok çalıştıklarını söyledi. Yozgat’ta devam eden kamp çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Tinel, ‘’Bu sezon taraftarlarımıza üst sıraları zorlayan bir ekip izlettirmek istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Takımımızın eksikleri var bu eksiklerin giderilmesi noktasında da teknik ekip olarak bizler de yönetim de elinden geleni yapıyor. Transfer çalışmalarımız transfer sezonu bitene kadar devam edecektir. Bu sezon müsabakalarımızı oynayacağımız Yozgat Bozok stadında ilk antrenmanımızı yaptık. Teknik ve taktik ağırlıklı yaptığımız antrenmanda ligde oynayacağımız müsabakaların da provasını yapma imkanımız oldu’’ dedi.