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Yozgatspor Aksaray’ı bekliyor

21 Ocak 2017 Cumartesi 06:57
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor yarın konuk edeceği Aksaray Belediyespor maçının son hazırlıklarını bu gün yapacağı tek idman ile tamamlayıp kampa girecek.

Yozgatspor Aksaray’ı bekliyor
Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Feridun Dündar, yarın sahalarında Aksaray Belediyespor ile oynayacakları karşılaşmanın önemine vurgu yaptı. Kötü başlangıcı bu maçla unutturacaklarını dile getiren Dündar, ‘’Aksaray Belediyespor maçına iyi hazırlandık. Rakibimiz ikinci yarıya galibiyetle başladı. Bu maçın bizim için önemi büyük. Sahamızda taraftarlarımızın olmayacak olması bizleri üzse de onların desteklerini ve dualarını her zaman sahada hissedeceğiz böylesine zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp nefes almak istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var” dedi. 
Aksaray Belediyespor müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini Yozgat’tan eli boş göndermek istediklerine vurgu yapan Yozgatspor’un tecrübeli teknik adamı Feridun Dündar, ‘’Aksaray Belediyespor müsabakasına hafta başından buyana çok iyi hazırlandık. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesini konuk edeceğiz. Bu müsabakanın seyircisiz olması bizleri üzüyor ve bizim için bir dezavantaj gibi gözüküyor. Ama biz Yozgatspor olarak taraftarımızın yokluğunda da bu müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum. Aksaray Belediyespor maçına çok iyi hazırlandık. Oyuncularımızın moral ve motivasyonları iyi durumda. Nevşehir Gençlikspor müsabakasından takım olarak ders çıkardık ve Aksaray Belediyespor maçında bu hatalarımızı tekrarlamayacağımızı umuyorum. Rakibimiz ligde ikinci sırada ve şampiyonluk için mutlak galibiyet almak zorunda. Biz de üst sıralardaki takımlar ile aramızdaki puan farkını azaltmak ve yukarılara tırmanmak için galibiyete ihtiyacımız var. İki takımın da galip gelmek için sahaya çıkacağı ve varını yoğunu ortaya koyacağı bu müsabaka bana göre çok zevkli geçecek. Umarım kazanan taraf biz oluruz ve ligin ilk yarısında rakibimiz karşında aldığımız mağlubiyetin rövanşını güzel bir oyun ile alırız’’ diye konuştu. 

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