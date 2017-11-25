Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999

-Yozgatspor Aksaray yolcusu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Aksaray Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bu gün Aksaray’a gidecek.

-Yozgatspor Aksaray yolcusu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Aksaray Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bu gün Aksaray’a gidecek.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:08
14 Okunma
-Yozgatspor Aksaray yolcusu

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önündeki antrenman sahasında Yozgat’taki son taktik çalışmasını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, bu gün sabah Aksaray’a hareket edecek. Öğle saatlerinde Aksaray’da olması beklenen kırmızı siyahlı kafilenin saat 14.00’da son taktik çalışmasını yaparak kampa girmesi bekleniyor.

GÖZLER AKSARAY’DA

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta haftanın maçı Aksaray’da Aksaray Belediyespor ile Yozgatspor arasında oynanacak. Ligde tüm maçlar yarın saat 14.00’da başlayacak. Nevşehirspor, Talasgücü Belediyespor’u ağırlayacak. Adana BŞ Belediyespor-Arsuz Karaağaçspor, Ceyhanspor-Azatlıspor, Kilis Belediyespor-Kürkçüler Amatörspor,

Belen Belediyespor- Kadirli Demirspor karşı karşıya gelecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Şöhret’ten destek kampanyası
-Şöhret’ten destek kampanyası
-GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ
-GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ
-Bozokspor hazır
-Bozokspor hazır
-Boğazlıyan Şeker’de alarm
-Boğazlıyan Şeker’de alarm
Amatör Ligi müsabakalarına devam
Amatör Ligi müsabakalarına devam
-Saha temizlendi
-Saha temizlendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim