-Yozgatspor Aksaray yolcusu

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önündeki antrenman sahasında Yozgat’taki son taktik çalışmasını yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, bu gün sabah Aksaray’a hareket edecek. Öğle saatlerinde Aksaray’da olması beklenen kırmızı siyahlı kafilenin saat 14.00’da son taktik çalışmasını yaparak kampa girmesi bekleniyor.

GÖZLER AKSARAY’DA

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta haftanın maçı Aksaray’da Aksaray Belediyespor ile Yozgatspor arasında oynanacak. Ligde tüm maçlar yarın saat 14.00’da başlayacak. Nevşehirspor, Talasgücü Belediyespor’u ağırlayacak. Adana BŞ Belediyespor-Arsuz Karaağaçspor, Ceyhanspor-Azatlıspor, Kilis Belediyespor-Kürkçüler Amatörspor,

Belen Belediyespor- Kadirli Demirspor karşı karşıya gelecek.