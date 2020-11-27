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Yozgatspor Ağrı’da

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın deplasmanda Ağrı 1970spor ile oynayacağı müsabaka için Ağrı’ya gitti.

27 Kasım 2020 Cuma 00:21
Yozgatspor Ağrı’da

 Ligde kötü günler geçiren ve puan cetvelinde son sırada yer alan kırmızı siyahlı ekip bu kötü gidişata dur demek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, yarın Ağrı’da Ağrı 1970spor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligde bulundukları noktadan kurtulmaları ve kendilerine yeni bir beyaz sayfa açmaları için Ağrı 1970spor ile oynayacakları müsabakanın çok önemli olduğunu dile getiren Tinel, ‘’Ligde bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte. Biz de Ağrı1970spor takımını yenebilecek güçteyiz. Bu sene şansız bir sezon geçiriyoruz ve istediğimiz sonuçları bir türlü alamıyoruz. Yarın inşallah Ağrı 1970spor ile oynayacağımız müsabakayı kazanacağız ve kötü gidişata dur derken aynı zamanda da takımımız moral bulacaktır. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve umarım yarın zorlu deplasmandan istediğimiz puanları alarak Yozgat’a döneriz’’ dedi.

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Yozgatspor Ağrı’da
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