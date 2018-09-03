Yozgatspor Afyon’da

Daha önce Yozgat ve Nevşehir’de kamp çalışmaları yapan kırmızı siyahlı ekip teknik direktör İbrahim Baş’ın talebi doğrultusunda üçüncü dönem kamp çalışmalarını sürdürmek için Afyon’a gitti. Daha çok hazırlık müsabakası ve teknik taktik antrenmanları için Afyon’a giden kırmızı siyahlı ekip burada en az üç hazırlık müsabakası oynaması bekleniyor. 12 Eylül tarihinde tamamlanacak olan Afyon kampı sonrasında teknik direktör İbrahim Baş’ın vereceği izin sonrasında Yozgat’ta toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular ligin ilk haftasında oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar.