YOZGATSPOR AFYON YOLCUSU

Yaklaşık 2 haftadır Yozgat’ta kulüp binası önünde bulunan Antrenman sahasında teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde genç ağırlıklı bir kadro ile çalışan kırımız siyahlı ekip birinci dönem kamp çalışmalarını dün yaptığı antrenman ile tamamladı. Bugün sabah saatlerinde Afyon’a hareket edecek olan Yozgatspor 10 Ağustos tarihine kadar Afyon’da ikinci dönem kamp çalışmasını sürdürecek. 12 günlük kamp dönemi boyunca Afyon’da kamp yapan diğer takımlar ile de hazırlık müsabakaları oynayacak olan kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Fatih Kavlak, takımın eksiklerini tespit edip hazırlayacağı liste doğrultusunda transferlerin gerçekleştireceği bildirildi. 12 günlük Afyon kampı sonrasında oyuncular iki gün izin kullanacak ve 12 Ağustos tarihinde Yozgat’ta toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular ligin ilk haftasının hazırlıklarına başlayacak.