YOZGATSPOR ADANA’DA

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Ceyhanspor ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını yaptıktan sonra Cuma günü akşam saatlerinde Adana’ya gitmek için yola çıktıklarını söyledi. Bu gün Ceyhan maçının son taktik çalışmasının son taktik çalışmasını yapacaklarını hatırlatan kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Yavuz, ‘’Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Takım olarak bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu bilinç ile yarın Ceyhanspor karşısına çıkacağız. Rakibimiz güçlü bir ekip, ama biz de şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. Ne olursa olsun bu müsabakayı kazanarak Yozgat’a dönmemiz gerekiyor’’ dedi.