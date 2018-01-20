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Yozgatspor Adana’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Kürkçüler Amatörspor ile oynayacağı maçın Yozgat’taki son hazırlıklarını yaptıktan sonra dün Adana’ya gitti.

Yozgatspor Adana’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Kürkçüler Amatörspor ile oynayacağı maçın Yozgat’taki son hazırlıklarını yaptıktan sonra dün Adana’ya gitti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatspor Adana’da

Ali Yakup dışında eksiği bulunmayan kırmızı siyahlı ekip, bu gün Adana’da ter idmanı yaptıktan sonra kampa girecek ve maç saatini beklemeye koyulacak. Teknik direktör Aydın Yavuz, zorlu Adana deplasmanına hazır olduklarını söyledi. Kürkçüler Amatörspor’u yeneceklerine inandıklarını dile getiren Yavuz, Kürkçüler Amatörspor’un ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olduğunu özellikle kendi evinde çok iyi oynadığını ifade etti. Bu zorlu müsabakaya hazır olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, ‘’Güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakayı kazanacağımızı inanıyorum, zaten kazanmaktan başka da çaremiz yok. Rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun bütün müsabakalarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum’’ dedi.

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