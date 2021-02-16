Yozgatspor Adana yolcusu

Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde yoğun bir şekilde yaptığı çalışmaları tamamlayan Yozgatspor bugün Ceyhan’a gidecek ve maç saatini beklemeye koyulacak. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor karşısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak basit hatalar sonucunda sahadan mağlubiyet ile ayrıldıklarını söyledi. Artık hiçbir bahanelerinin kalmadığını ve galibiyetten başka sonuçları kabul edilemez bir noktaya geldiklerini vurgulayan Fidan, ‘’Yarın deplasmanda Ceyhanspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. İyi oyunumuzu bu sefer galibiyet ile süsleyip derin bir nefes almak istiyoruz. Artık mağlup olma lüksümüz kalmadı. Ben inanıyorum ki yarın deplasmanda Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanacağız ve bu da yakalamayı istediğimiz galibiyet serisinin başlangıcı olacak. Ben takımıma güveniyorum ve yarın istediğimiz sonucu alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.