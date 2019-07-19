Yozgatspor'a pazarcı desteği

Geçtiğimiz günlerde Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği üyeleri tarafından Yozgatspor’un bir yıllık sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacaklarını açıklamışlardı. Yozgat’ın ortak değeri olan Yozgatspor’a kendi güçleri yettiği kadar sahip çıkmaya çalışacaklarını beyan eden Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği üyelerini ziyaret eden Kulüp Başkanı Arslan, ‘’Yozgatspor’un 1 yıllık sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan esnafımıza teşekkür ediyorum. Yozgat’ın ortak paydası olan takımımızı herkesin bu denli sahiplenmesi bizleri mutlu ediyor’’ dedi.