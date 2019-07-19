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Yozgatspor'a pazarcı desteği

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor’un bir yıllık sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacaklarını taahhüt eden Yozgatlı Pazarcı Esnafını Çarşamba pazarında ziyaret eden Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, teşekkür etti.

Yozgatspor'a pazarcı desteği

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta bu sezon Yozgat’ı temsil edecek olan Yozgatspor’un bir yıllık sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacaklarını taahhüt eden Yozgatlı Pazarcı Esnafını Çarşamba pazarında ziyaret eden Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, teşekkür etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Yozgatspor'a pazarcı desteği

Geçtiğimiz günlerde Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği üyeleri tarafından Yozgatspor’un bir yıllık sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacaklarını açıklamışlardı. Yozgat’ın ortak değeri olan Yozgatspor’a kendi güçleri yettiği kadar sahip çıkmaya çalışacaklarını beyan eden Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği üyelerini ziyaret eden Kulüp Başkanı Arslan, ‘’Yozgatspor’un 1 yıllık sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan esnafımıza teşekkür ediyorum. Yozgat’ın ortak paydası olan takımımızı herkesin bu denli sahiplenmesi bizleri mutlu ediyor’’ dedi.

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