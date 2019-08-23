Yozgatspor'a forma desteği

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Ritim Tekstil firmasının Yozgatspor’a iki tam takım forma katkısında bulunduğuna bu nedenle de kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Yozgatspor’un herkesin takımı olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Yozgatspor, Yozgat’ta yaşayan, Yozgat’ta ticari hayatını sürdüren herkesin için, her firma için Yozgatspor kıymetli bir değer. Bu noktada çıktığımız bu zorlu yolda bize her şeyden önce manevi anlamda bize bu katkıyı yaptıkları için Ritim Tekstil firmasına teşekkür ediyorum. Bunlar burada kalmamalı, Yozgat’ta yaşayan bütün insanları, Yozgatlıları, ticari firmaları, şirketleri de Yozgatspor’a destek vermeye, sahip çıkmaya davet ediyorum. Yozgatspor benim değil bizimdir, Yozgat’ındır’’ dedi. Ritim Tekstil Müdürü Turan Laçin ise kendisinin bir Yozgatlı olmadığını ancak Yozgat’ta çalıştığını ve futbolu da çok sevdiğinin altını çizdi. Yozgatspor’un çok büyük ve değerli bir kulüp olduğunun altını çizen Laçin, ‘’İnşallah takıma Yozgatlılarında büyük desteklerinin olacağını düşünüyorum. Güle güle giymelerini istiyorum. Başarılar diliyorum inşallah bu formalar ile güç güzel başarılar yaşayacaklardır’’ diye konuştu.