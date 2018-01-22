YOZGATSPOR 4 KÖŞE

Hakkı Tosun (2), Ali ve Mert’in attığı gollerle rakip takımın filelerini 4 kez havalandıran kırmızı siyahlı ekip, kalesinde tek gole engel olamadı ama aldığı galibiyetle 3 puanın sahibi oldu, yakın takibini sürdürdü.

Maçın ilk atağı ikinci dakikada Yozgatspor’dan geldi. Sağdan kazanılan serbest vuruştu Serdar, ceza sahasına gönderdi.

Top kafalardan sekti, oluşan karambolde topa son dokunan Hakkı Tosun oldu, meşin yuvarlak filelerle buluşunca kırmızı siyahlı ekip 1-0 öne geçti. 5’inci dakikada Ziya’nın sağdan ortasında Ali Yıldırım topu Mehmet Şükrü’ye bıraktı. Mehmet Şükrü-Serdar’a pasını verdi. Serdar’ın ceza sahası dışından sert şutu üsten az farkla auta çıktı. 13’üncü dakikada sağdan Hakkı Tosun’un ortasında Mehmet Şükrü’nün ceza sahası içerisindeki kafa şutu kaleci Zafer’den döndü. Yozgatspor mutlak golden oldu. 14’üncü dakikada Ziya İstek’in sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Şükrü, müsait durumda topu Kürkçüler Amatörspor defans oyuncularına nişanlayınca takımını mutlak golden etti. 18’inci dakikada Nizamettin’in sağdan ortasında Ali’den önce Kürkçüler Amatörspor defansı topa müdahale etti. 30’uncu dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Ali Yıldırım, müsait durumdaki arkadaşı Hakkı Tosun’a pasını verdi. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci Zafer güçlükle kornere çeldi. 39’uncu dakikada Serdar’ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği topa kimse dokunamayınca Yozgatspor mutlak bir golden daha oldu. İlk yarının son saniyelerinde Mehmet Şükrü’nün serbest vuruştan kaleye gönderdiği top kaleci Zafer’de kaldı. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca Yozgatspor soyunma odası 1-0 önde gitti. Müsabakanın ikinci yarısına da Yozgatspor hızlı başlayan taraf oldu. 52’inci dakikada Cafer’in serbest vuruştan attığı top ile buluşan Mehmet Şükrü, bekletmeden ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonu iyi takip eden Ali Yıldırım’ın düzgün vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluşarak, Yozgatspor 2-0 öne geçti. 54’üncü dakikada Yozgatspor’un kazandığı köşe vuruşunu Mehmet Şükrü kullandı. Ceza sahasına gönderdiği top karambol oluşturdu. Oluşan karambolde topa son dokunan Hakkı Tosun’un vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluşuşunda kırmızı siyahlılar deplasmanda 3-0 öne geçerek rahatladı. 65’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Ali’nin kale önüne çevirdiği top Kürkçüler Amatörspor defans oyuncularının ayağından sekerek Nizamettin’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda topu kaleci bloke etti. 70’inci dakikada soldan yapılan ortaya iyi yükselen Mert’in kafa şutu kalecide kaldı. 75’inci dakikada gelişen ev sahibi ekip kontra atağından Özkan’ın ceza sahası içerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluşunca skor 3-1’e taşındı. 87’inci dakikada Yozgatspor’un kornerden ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte iyi yükselen Mert’in kafa şutu filelerle buluşunca skor 4-1 oldu. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor sahadan 4-1 galibiyet ile ayrıldı.