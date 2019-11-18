Yozgatspor 4-2 Gölcükspor

Dakika 2: İsmail’in ceza sahası içinde el ile müdahalesine hakem penaltı verdi, topun başına geçen Uğur, penaltıyı gole çevirdi 1-0.

Dakika 10: Hamdi Tayfun’un pasında topu önünde bulan Aytaç’ın şutu filelerle buluştu 2-0.

Dakika 19: Osman Paşa’nın ceza sahası içinde aldığı topu sert şutla kaleye gönderdi, top kalecide kaldı.

Dakika 25: Yozgatspor ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Barış, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi, 2-1

Dakika 33:Topu önüne alan Aytaç, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi, sağdan çektiği şutu kaleci çelmeyi başardı.

Dakika 41: Serbest vuruşta topun başına geçen Serkan’ın şutu rakip takım barajını aşamadı.

Dakika 45: Oktay’ın kornerden gelen topuna iyi yükselen İsmail, topu ağlara göndermeyi başardı, rakip takım ilk yarı bitiminde skoru eşitlemeyi başardı 2-2

Dakika 50: Uğur Erdoğan’ın şutunu kaleci kornere çeldi.

Dakika 51:Kornerden gelen topa yükselen Tayfun’un vuruşu ağlarla buluştu Yozgatspor tekrar öne geçti 3-2

Dakika 60: İsmail’in ceza sahasında vurduğu rövaşata Yozgatspor kalecisi Göksal’da kaldı.

Dakika 62:Sol kanattan Abdulsamet’in yerden ortasına kimse dokunamadı, top direğin dibinden auta çıktı.

Dakika64: Uğur’un ceza sahasının dışından çektiği şutu kaleci çelmeyi başardı.

Dakika70:Oktay’ın kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.

Dakika75:Oktay’ın kullandığı serbest vuruşta top bu kez kornere çıktı.

Dakika76:Barış’ın kullandığı korneri Yozgatspor savunması uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 77: Topu önüne alan Aytaç, ceza sahasına kadar sokulmayı başardı, topa dokunamayınca Gölcük savunması topa müdahale etti.

Dakika 80: Ceza sahasına giren Beytullah soldan yaptığı vuruşla topu ağlara yollamayı başardı 4-2.

Dakika 88: Rakip Ömürcan’ın ortasına kimse yükselemeyince top auta çıktı. Kalan dakikalarda tarafların skoru değiştirme çabalarından sonuç çıkmadı.