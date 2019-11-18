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Yozgatspor 4-2 Gölcükspor

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Gruptaki temsilcimiz Yozgatspor, Gölcükspor’u evinde 4-2’lik skor ile yendi. Maçın ikinci dakikasında penaltı vuruşuyla ilk golü atan Yozgatspor, ikinci golü de onuncu dakikada atarak maça 2-0 önde başladı. 

Yozgatspor 4-2 Gölcükspor

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Gruptaki temsilcimiz Yozgatspor, Gölcükspor’u evinde 4-2’lik skor ile yendi. Maçın ikinci dakikasında penaltı vuruşuyla ilk golü atan Yozgatspor, ikinci golü de onuncu dakikada atarak maça 2-0 önde başladı. 

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Yozgatspor 4-2 Gölcükspor

Dakika 2: İsmail’in ceza sahası içinde el ile müdahalesine hakem penaltı verdi, topun başına geçen Uğur, penaltıyı gole çevirdi 1-0.
Dakika 10: Hamdi Tayfun’un pasında topu önünde bulan Aytaç’ın şutu filelerle buluştu 2-0.
Dakika 19: Osman Paşa’nın ceza sahası içinde aldığı topu sert şutla kaleye gönderdi, top kalecide kaldı.
Dakika 25: Yozgatspor ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Barış, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi, 2-1
Dakika 33:Topu önüne alan Aytaç, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi, sağdan çektiği şutu kaleci çelmeyi başardı.
Dakika 41: Serbest vuruşta topun başına geçen Serkan’ın şutu rakip takım barajını aşamadı.
Dakika 45: Oktay’ın kornerden gelen topuna iyi yükselen İsmail, topu ağlara göndermeyi başardı, rakip takım ilk yarı bitiminde skoru eşitlemeyi başardı 2-2
Dakika 50: Uğur Erdoğan’ın şutunu kaleci kornere çeldi.
Dakika 51:Kornerden gelen topa yükselen Tayfun’un vuruşu ağlarla buluştu Yozgatspor tekrar öne geçti 3-2
Dakika 60: İsmail’in ceza sahasında vurduğu rövaşata Yozgatspor kalecisi Göksal’da kaldı.
Dakika 62:Sol kanattan Abdulsamet’in yerden ortasına kimse dokunamadı, top direğin dibinden auta çıktı.
Dakika64: Uğur’un ceza sahasının dışından çektiği şutu kaleci çelmeyi başardı.
Dakika70:Oktay’ın kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten auta çıktı.
Dakika75:Oktay’ın kullandığı serbest vuruşta top bu kez kornere çıktı.
Dakika76:Barış’ın kullandığı korneri Yozgatspor savunması uzaklaştırmayı başardı.
Dakika 77: Topu önüne alan Aytaç, ceza sahasına kadar sokulmayı başardı, topa dokunamayınca Gölcük savunması topa müdahale etti.
Dakika 80: Ceza sahasına giren Beytullah soldan yaptığı vuruşla topu ağlara yollamayı başardı 4-2.
Dakika 88: Rakip Ömürcan’ın ortasına kimse yükselemeyince top auta çıktı. Kalan dakikalarda tarafların skoru değiştirme çabalarından sonuç çıkmadı. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor 4-2 Gölcükspor
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