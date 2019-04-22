Yozgatspor 3 puan alarak veda etti

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Altınordu Belediyespor deplasmanında istediği puanı alan kırmızı siyahlı ekip Play-Off müsabakaları öncesinde de moral buldu. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklar ile geçildi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Müsabakanın ikinci yarısında ise ev sahibi Altınordu Belediyespor Yozgatspor kalesine gol için yüklerdi ve aradığı golü buldu. 1-0 öne geçen ev sahibi takım karşısında skoru dengelemek isteyen Yozgatspor Altınordu Belediyespor kalasına gol için yüklendi. Kazanılan korner atışında Altınordu Belediyespor ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Mert Özkan, skora eşitliği getirdi. Daha sonra Mehmet Şükrü Öder, aldığı topla ev sahibi takım defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-1. Yozgatspor aldığı bu galibiyet ile ligi 59 puan ile zirvede tamamladı. Bu galibiyet ile Play-Off müsabakalarına moralli başlayacak olan kırmızı siyahlı ekip iyi bir kura çekerek yıllardır özlemini duyduğu Üçüncü Lige çıkmak istiyor. Maç sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından izin verilen kırmızı Yozgatsporlu oyuncular Çarşamba günü Yozgat’ta toplanarak Play-Off hazırlıklarına başlayacak.

Şampiyonlar belli oldu

BÖLGESEL Amatör Ligi'nde tüm grduplarda maçlar tamamlandı. Gruplarında ilk sırayı alan 11 takım bir üst lige çıkabilmek için mücadele verecek. Play_off elemelerinde 'Ağrı 1970 Spor, Malatya Yeşilyurt Belediye, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Yozgatspor, Aksaray Belediyespor, Akşehirspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Somaspor, Belediye Derincespor, Alemdağspor, Modafenspor' takımları mmücadele verecek. Bu takımlardan 3'ü bay çekecek, 8 takım birbiri ile eşleşip, 3. lige çıkabilmek için mücadele edecek.

