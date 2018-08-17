Yozgatspor 2-0 kazandı...

Yozgatspor, Avanos’ta BAL ligi takımlarından Malatya Pütürge Belediyespor ile oynadığı maçı;
70.dk.Hüseyin Çelik 1-0 ve 78. dk. Rıza Şen'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazandı...
Son Güncelleme: 17.08.2018 18:35
Yozgatspor, Avanos’ta BAL ligi takımlarından Malatya Pütürge Belediyespor ile oynadığı maçı;
70.dk.Hüseyin Çelik 1-0 ve 78. dk. Rıza Şen'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 kazandı...
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