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Yozgatspor 19 Eylül’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off maçının hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı 19 Eylül stadında yaptığı taktik antrenman ile sürdürdü.

Yozgatspor 19 Eylül’de

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi şampiyonu Yozgatspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off maçının hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı 19 Eylül stadında yaptığı taktik antrenman ile sürdürdü.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Yozgatspor 19 Eylül’de

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekipte sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın Kelkit Belediye Hürriyetspor ile çok önemli bir final müsabakasına çıkacaklarını söyledi. Üçüncü Grup şampiyonu Gümüşhane temsilcisi karşısında ellerinden gelenin en iyisini yaparak Ordu’dan Yozgat’a şampiyon olarak dönmek istediklerini vurgulayan Baş, ‘’Yozgatlıların yıllardır özlemini duyduğu, hasret çektiği Üçüncü Lige yükselmek istiyoruz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Artık bütün güzellikleri yaşayacağımız bir sezonun asıl meyvesini alacağımız bir maça çıkacağız. Yarın oynayacağımız müsabaka sonrasında Allah izin verirse Yozgat’ın özlediği beklediği şeyi Ordu’da alarak Yozgat’ta döneceğiz’’ dedi.

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